«Руспродсоюз»: хлеб в России дорожает в пределах инфляции — на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции, на 5%, заявили в «Руспродсоюзе». Там объяснили, что расходы производителей растут гораздо сильнее в связи с удорожанием ряда составляющих себестоимости — это транспортные тарифы и расходы на персонал, а еще запчасти.

В ассоциации пояснили, увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, а расходы на персонал для предприятий выросли на 25—30%.

Производители заявляют, что производственные фонды многих хлебопекарных заводов изношены. В связи с ростом ключевой ставки предприятиям не хватает государственной поддержки. Представители отрасли считают, что помощь необходимо расширить.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Согласно данным Росстата на конец сентября, средняя розничная стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки выросла на 3,4%, до 72,16 рубля за килограмм, сообщает «РИА Новости».

Напомним, цены на куриные яйца в России продолжают расти ускоренными темпами. За неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%. Неделей ранее темпы роста составляли 3,4%, за неделю до этого — 2,4%. С начала года подорожание составило 30,9%. Это самые высокие цены в продовольственном секторе после помидоров и бананов (41,6 и 44,6% соответственно).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко