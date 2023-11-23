Дмитрий Песков: «Европа представляет угрозу для России»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы. По его мнению, в реальности наблюдается обратная ситуация.

— Россия не представляет угрозу для Европы — Европа представляет угрозу для России. Европа, будучи подконтрольным США континентом, участвует в НАТО, которая двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Именно это представляет для нас угрозу, — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Так Дмитрий Песков прокомментировал слова чешского лидера Петра Павела о том, что Москва остается главной угрозой для ЕС. Представитель Кремля считает эти заявления «истеричными». Такие высказывания не красят руководство Чехии, подытожил он.

В середине июня Петр Павел призвал ввести меры ограничения в отношении россиян, проживающих за рубежом. К этому должны подключиться спецслужбы и вести мониторинг происходящего в их среде.



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Айрат Назипов