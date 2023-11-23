За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К лицам, распространяющим материалы иностранных агентов без маркировки, начнут применять штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей, сообщил замглавы Минюста России Олег Свириденко.



По его словам, речь идет не о самих иноагентах, а о третьих лицах, которые умышленно либо не умышленно поддерживают их.

В случае нарушения министерство предупредит распространителя информации. Однако если в течение месяца нет реагирования, оштрафует на 300—500 тыс. на первое время.

В январе в Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов. Также в ГД планировали обсудить удаление эпизодов из фильмов с актерами-иноагентами.

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Маргарита Головатенко