«Без гостей не останемся»: татарстанские глэмпингеры ожидают почти полную загрузку в Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бронирования уже есть и на февраль

Владельцы татарстанских глэмпингов и кемпингов вовсю готовятся к встрече Нового года и проведению продолжительных зимних каникул. У кого-то уже сейчас забронировано до 70 процентов мест.



— На Новый год. Это с 31-го декабря по 2 января. И 50 процентов на новогодние каникулы, — рассказал «Реальному времени» глэмпингер Глеб Кузнецов (Sviyaga Glamp) на полях отраслевого форума «Продажи и загрузка объекта в зимний период».

Глэмпингер Глеб Кузнецов (Sviyaga Glamp) добавил, что уже есть бронирование на середину января и даже на февраль. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, первые бронирования начались еще в августе.

— А к концу октября мы уже поняли, что загрузка будет приемлемая, — добавил Кузнецов.

Глэмпингер добавил, что уже есть бронирование на середину января и даже на февраль.

— Мы находимся рядом с горнолыжным комплексом «Свияжские холмы». Нам, конечно, помогает такое соседство. Но мы и сами придумали свою программу для гостей на праздники. Рынок становится более плотным и надо предпринимать больше усилий, чтобы к тебе приезжали, — объяснил Кузнецов.

Конкуренция действительно растет. Как напомнила руководитель Дирекции по природным территориям Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина, «количество только современных объектов в Татарстане увеличилось с 6 в 2020-м году до 43 в 2023-м».

— Любой праздник, каникулы, выходные — это наши хлебные дни, — согласился владелец Urban camp Ильнар Хамидуллин.

Для Ильнара Хамидуллина (Urban camp) это уже четвертая зима в статусе глэмпингера. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для него это уже четвертая зима в статусе глэмпингера. За загрузку своего объекта на Новый год он тоже не переживает.

— Пока, если в целом брать сам Новый год и праздничные выходные, у нас забронировано процентов 35. Но думаю, что на праздники без гостей не останемся. Полная загрузка — это тоже плохо. Если что-то пойдет не так, сломается, выйдет из строя, то гостей будет негде разместить. Загрузка в 70-80 процентов для нас оптимальна. В прошлом месяце был 71 процент, — добавил Хамидуллин.

«Первые звонки по поводу Нового года начались еще 31 августа»

На загрузку в 80 процентов на новогодние праздники рассчитывает и Алла Калугина (глэмпинг «Лес и река).

Алла Калугина ( глэмпинг «Лес и река») рассчитывает на загрузку в 80 процентов в новогодние праздники. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Первые звонки по поводу Нового года начались еще 31 августа. Но бронирование мы открыли только с 1 ноября. Уже 30 процентов броней есть. Но чтобы хотя бы немного заработать, нужно не менее 80-процентной загрузки, — рассказала она.

Хозяйка глэмпинга Yurt-resort Римма Якупова сообщила, что у них на данный этап забронировано около 30 процентов юрт.

— В прошлом году активно звонить стали ближе к середине декабря. Думаю, что в этом году так же будет, — прогнозирует глэмпингер.

Хозяйка глэмпинга Yurt-resort Римма Якупова (на фото в розовом) сообщила, что уже забронировано 30 процентов юрт. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тем не менее аналитики компании Bnovo, разрабатывающей программное обеспечение для гостиничного бизнеса, говорят об увеличении глубины именно раннего бронирования.

— Республика Татарстан, Казань показывают хороший прирост. Зима бронировалась заранее, — отметила ведущий менеджер по развитию бизнеса в компании Алина Николаева, добавив, что в этом году дата Нового года совпала с выходными и это дало дополнительный бонус всем отельерам.

Напомним, что ранее Казань попала в рейтинг городов, которые жители России хотели бы посетить во время зимних каникул 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Галия Шакирова