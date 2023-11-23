Райисполкомы Татарстана смогут выстраивать международные связи с разрешения Казани и Москвы

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане внесли изменения в закон о местном самоуправлении — законопроект приняли сегодня в первом чтении и в целом на заседании Госсовета.



Закон предусматривает возможность осуществления международных и внешнеэкономических связей в целях решения вопросов местного значения по согласованию с органами государственной власти республики, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Как сообщил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, 15 августа 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», направленный на правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления при осуществлении ими международных и внешнеэкономических связей. Закон предусматривает, что международные и внешнеэкономические связи осуществляются органами местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения по согласованию с органами государственной власти субъекта РФ в порядке, установленном законом этого субъекта.

— Установлена возможность заключения органами местного самоуправления соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с органами местного самоуправления иностранных государств. При этом регистрация органами государственной власти субъектов РФ таких соглашений является обязательным условием вступления их в силу.

В закон «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» также внесли изменения в части определения порядка согласования органами государственной власти республики осуществления органами местного самоуправления международных и внешнеэкономических связей, в том числе путем заключения соглашений с органами местного самоуправления иностранных государств, а еще порядка регистрации органами государственной власти республики указанных соглашений.



Депутаты Государственного совета Татарстана на 48-м заседании единогласно поддержали принятие в первом чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в закон республики о местном самоуправлении.

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Маргарита Головатенко