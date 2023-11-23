В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за действий Финляндии

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

После решения Финляндии закрыть практически все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты (КПП), власти Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор области Андрей Чибис.

— Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка. Также провели с ними региональный оперштаб для координации дальнейших действий, — написал он.

На КПП «Салла» в Мурманской области наблюдается рост числа иностранцев. По его словам, сейчас там находится около 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50 человек.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября. Утром 19 ноября пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.

20 ноября российская сторона заявила протест Финляндии в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на государственной границе. Позицию российских властей довели до финского посла.



Накануне Финляндия решила закрыть еще три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в Мурманской области.



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Айрат Назипов