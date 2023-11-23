«В обкоме были сначала против, но все же отпустили Ганиева. Коллектив «Майского» избрал его единогласно»

Выдающийся агроном, промышленник и парламентарий Ильшат Ганиев не дожил до 70-летнего юбилея — не выдержало сердце

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 70-м году жизни скончался депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва, гендиректор ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев. Легендарным татарстанским предприятием он руководил с 1989 года. В разное время он мог стать главой Бавлов и даже Зеленодольска, но до конца своих дней оставался работать на своем месте. Как Ганиев оказался на тепличном комбинате и во что превратил его за три с лишним десятилетия своей работы, вместе с участвовавшими в его судьбе и работе людьми вспоминает «Реальное время».



«Патриот своего народа»



Ильшат Ганиев родился 13 января 1954 года в д. Новые Шалты Бавлинского района Татарстана. В 1976 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт (агрономический факультет). С 1989 года занимал должность руководителя совхоза «Майский» (позднее — ООО «Тепличный комбинат «Майский»). С 1995 года являлся депутатом Государственного совета Татарстана. Новость о смерти Ганиева сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.



— С чувством глубокой скорби сообщаю, что на 70-м году жизни от нас ушел депутат Государственного совета РТ, генеральный директор тепличного комбината «Майский», патриот своего народа Ильшат Газимович Ганиев, — написал он в своем telegram-канале.



Депутатскую сессию в Зеленодольском районе также начали с минуты молчания. Афанасьев отметил, что смерть Ганиева — это большая утрата, для него глава совхоза «Майский» был старшим товарищем, учителем, наставником.

— Ильшат Газимович — человек-созидатель, жил и трудился во благо республики и ее жителей. 34 года он возглавлял тепличный комбинат «Майский», ставший одним из самых узнаваемых брендов Татарстана. Год от года комбинат наращивал свою мощь, являясь локомотивом отрасли сельского хозяйства в Татарстане. Здесь же самая высокая зарплата в отрасли — 89,6 тысячи рублей. Сильный руководитель, патриот, меценат. Его вклад в развитие Зеленодольского района бесценен. Ильшат Газимович стал инициатором многих социальных проектов. Для сотрудников «Майского» строились дома, объекты социальной инфраструктуры. Благодаря его поддержке в Осиново спроектировали пристрой к лицею имени Карпова, он поддерживал сельские школы, обеспечивая детей бесплатным горячим питанием и свежими овощами. У нас были далеко идущие планы — Ильшат Газимович взял на себя проектирование детской школы искусств и бассейна в Осиново, — подчеркнул руководитель Зеленодольска.



Афанасьев добавил, что на днях с Ганиевым они должны были вместе отправить фуру с гуманитарной помощью на линию СВО. Как отметил глава района, Ганиев всегда активно помогал татарстанским бойцам, закупал и отправлял все необходимое.



— Эту фуру мы завтра обязательно отправим, такова воля безвременно ушедшего, — заключил Афанасьев.

Минутой молчания Ильшата Ганиева также почтили и на сегодняшней сессии Госсовета Татарстана. Его вклад в работу республиканского парламента высоко оценил Фарид Мухаметшин.



— Ильшат Газимович избирался депутатом Государственного совета пяти созывов, с большой отдачей работал в постоянной комиссии по вопросам экологической безопасности, природным ресурсам и природопользованию, а затем в Комитете Государственного совета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, — сказал Мухаметшин.



Как отметил глава парламента республики, Ильшат Ганиев пользовался огромным авторитетом как среди депутатов, так и среди избирателей. По его словам, они всегда могли найти у него поддержку в решении своих вопросов.

представлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Выражаем соболезнование родным и близким Ильшата Газимовича Ганиева, скорбим вместе с ними, — добавил он.

«Главу администрации можно найти, они есть, а для руководства комбинатом «Майский» нужен специалист высокого класса»



Воспоминаниями об Ильшате Ганиеве поделился бывший глава «Татплодоовощпрома» Раил Зиатдинов. Он отметил, что главой «Майского» Ганиев работал на протяжении более трех десятилетий.



— Когда меня назначили главой «Татплодоовощпрома» в 1986 году, в то время совхоз «Майский» имел всего лишь 28 гектаров теплиц. На тот момент Виктор Карпов, который был основоположником комбината, был уже в пенсионном возрасте, и в 1989 году встал вопрос о его замене. Я начал «перелистывать», кто бы мог занять его место, подбирать кандидатуры. Потом собрал коллектив «Майского» и поставил вопрос, что Карпову пора на пенсию, а он уходить не хотел, но комбинат уже дышал на ладан. Нужно было решать вопрос с руководителем. Я посоветовался с обкомом партии насчет Ильшата Ганиева и попросил, чтобы его отпустили на должность руководителя совхоза. В обкоме были сначала против, но все же отпустили Ганиева, я его повез и представил коллективу предприятия. Тогда собрался полный зал людей и единогласно кандидатуру Ганиева одобрили. И с этих пор по сегодняшний день он работал на должности руководителя, — рассказал Зиатдинов.

Ильшат Ганиев много болел, у него были проблемы с сердцем. 18 лет назад ему пришлось делать операцию. Ее провести попросили Рената Акчурина, который тогда оперировал Бориса Ельцина. По словам Зиатдинова, в сердце Ганиеву поставили три шунта, вследствие чего ему пришлось соблюдать особую терапию и следить за здоровьем.

Воспоминаниями об Ильшате Ганиеве поделился бывший глава «Татплодоовощпрома» Раил Зиатдинов. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Ильшат Газимович был грамотным парнем, всегда отзывчивым, он специалист высшего класса, таких больше нет. Могу вспомнить два случая. При Минтимере Шаймиеве Ганиева хотели сделать главой администрации Бавлов. Я когда узнал, то сразу пошел к Шаймиеву и говорю: «Главу администрации можно найти, они есть, а для руководства комбинатом «Майский» нужен специалист высокого класса. Если его туда поставить, то это будет большая ошибка». Тогда мы сняли Ганиева прямо с самолета, он уже должен был лететь с Фаридом Мухаметшиным в Бавлы, президент сказал, что туда он не полетит, — вспомнил собеседник издания.



Позже был еще один подобный случай. Как говорит Зиатдинов, когда Сергей Когогин ушел на должность руководителя КАМАЗа, возник вопрос, кто будет главой Зеленодольского района. На это место предложили как раз Ильшата Ганиева.



— Тогда руководителем аппарата президента Татарстана был Экзам Губайдуллин, он предложил на эту должность кандидатуру Ильшата Ганиева, а мне даже об этом не сказали. Тогда Ильшат Газимович пришел ко мне с женой, а я знаю, что у него проблемы с сердцем, супруга просила не отпускать его главой администрации Зеленодольска: он не сможет там работать, умрет. Я в шоке, второй раз заходить к Шаймиеву мне уже неудобно было. Но я все же пошел к нему, зашел, все объяснил, сказал, что нельзя допускать того, чтобы Ильшат Газимович стал главой Зеленодольска. Он работать может, но болеет, нельзя его трогать, он большой специалист и привык работать у себя в «Майском». Минтимер Шарипович пригласил Губайдуллина, он начал возмущаться: «Только Зиатдинов против, не хочет делать его главой». А Шаймиев ответил: «Если он там заболеет или что-то случится, то тогда отвечать нам придется». И Ганиев остался работать у себя на комбинате, — рассказал Раил Зиатдинов.

представлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Он добавил, что последний разговор у него с Ганиевым произошел две недели назад. Тогда глава совхоза пожаловался на проблемы с давлением, Зиатдинов же еще раз напомнил ему о необходимости беречь себя и соблюдать терапию и требования врача, вовремя пить лекарства.

— Вчера, в районе четырех часов вечера, сын Руслан зашел к нему в кабинет и нашел отца без сознания. Сразу вызвали скорую помощь, привезли его в МКДЦ, но было уже поздно. За время работы Ильшата Ганиева на комбинате «Майский» кратно поднялась урожайность, наладили производство, много раз ездили за рубеж за новыми сортами овощей. Полностью хозяйство перевели на высокие теплицы. Увеличили производство рассады, перешли на новые технологии, внедрили специальную подсветку для работы зимой. В России таких комбинатов почти нет. Они всегда соревновались с московскими комбинатами, другие рядом не стояли. Ганиев его сохранил, развивал и вывел на уровень мирового масштаба, — заключил Зиатдинов.



«Он был замечательный человек, очень обязательный, пунктуальный»



Как сказал глава Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, Ильшата Ганиева он запомнит как замечательного человека, по его словам, народный избранник всегда был обязательным, пунктуальным и приятным в общении.



— Ильшат Ганиев все делал на высшем уровне. Наладил хорошо свою сеть, была огромная клиентская база, создал работоспособный коллектив. На комбинат «Майский» всегда возили большие делегации, Ганиев никогда не отказывал, всегда всем и все показывал. Уход Ильшата Ганиева — это большая потеря — как организатора и как человека. С ним всегда было приятно общаться. В общении он был очень ровный. То, что удалось сохранить комбинат, — это во многом заслуга Ганиева, — сказал Агеев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, комбинат «Майский» будет развиваться и дальше активным образом, там собран очень хороший коллектив. А сделал его таким именно Ганиев.



— Еще в период советской власти в Татарстане было много таких подсобных хозяйств, например под Набережными Челнами, который впоследствии закрылся, а «Майский» удалось сохранить. Комбинат сумел найти свое место на рынке продовольствия, и тогда, и сейчас. Его продукция всегда была качественная. Ильшат Ганиев всегда умел работать «без пыли», — резюмировал Шамиль Агеев.



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