На территориях Татарстана с начала недели выпало 42—127% нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На территориях Татарстана с 20 по 23 ноября выпало от 19 до 42 мм осадков, в основном в виде снега — это 42—127% месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре по республике.



На территории региона установился снежный покров, который на данный момент составляет от 9 до 28 см.

Предстоящей ночью тоже ожидается небольшой снег, в отдельных районах возможен туман, температуры понизятся до -15..-20 °C.

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается плюсовая температура. Существенно потеплеет в субботу, 25 ноября. Ночью температурный фон составит от -4 до -12 °C, днем — от -3.. до +1 °C. В эти дни на территории республики прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, в отдельных районах ожидаются метель, туман и гололедные явления. В воскресенье, 26 ноября, столбик термометра будет показывать -2..-7 °C, днем — 0..+2 °C. На дорогах будет скользко.

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Маргарита Головатенко