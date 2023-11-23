В 2023 году сумма ущерба, причиненного окружающей среде в Казани, составила более 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала текущего года объем причиненного ущерба окружающей среде на территории Казани составил более 1,1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной качеству атмосферного воздуха в Северной зоне города, рассказал и.о. замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев.

По его словам, на Северную зону города пришлось 28,3 млн рублей. В целом же взысканная сумма ущербов и штрафов достигает 156,2 млн рублей, добавил Ахмадиев.

— Ответственность за нарушения в отношении окружающей среды есть. Никто не останется безнаказанным, — сказал он.

С начала текущего года Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора приняло 336 обращений от жителей Казани по поводу загрязнения атмосферного воздуха.

Специалистами управления было выполнено 1 648 контрольных мероприятий, в том числе 54 в Северной зоне Казани. Также было организовано 260 внеплановых проверок, 378 наблюдений за соблюдением требований, 965 выездных обследований.

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Максим Кокунин