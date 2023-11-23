Прощание с Ильшатом Ганиевым состоится 24 ноября в здании Госсовета Татарстана

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта gossov.tatarstan.ru

Прощание с депутатом Госсовета Татарстана, гендиректором ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшатом Ганиевым состоится 24 ноября в здании парламента республики. Начало в 9.00.

Ильшат Ганиев скончался на 69-м году жизни. О его смерти утром сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. В связи с этим 49-е заседание Госсовета началось с минуты молчания.

— Ильшат Газимович избирался депутатом Государственного Совета пяти созывов, с большей отдачей работал в постоянной комиссии по вопросам экологической безопасности, природным ресурсам и природопользованию, а затем в комитете Государственного Совета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, — сказал председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как отметил глава парламента республики, Ильшат Ганиев пользовался огромным авторитетом как среди депутатов, так и среди избирателей. По его словам, они всегда могли найти у него поддержку в решении своих вопросов.

— Выражаем соболезнование родным и близким Ильшата Газимовича Ганиева, скорбим вместе с ними, — добавил он.

Ильшат Ганиев был награжден медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «100 лет ТАССР», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и золотым орденом «Меценат» от Международного благотворительного фонда. Также он имел звание Заслуженного работника сельского хозяйства России и Татарстана.

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Айрат Назипов