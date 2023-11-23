Татарстан предложит дополнения к «закону об англицизмах»

Госсовет Татарстана намерен поддержать законопроект, предполагающий запрет иностранных слов в публичной сфере, но нужно его дополнить, чтобы вето не коснулось языков народов России, сообщает «РБК Татарстан».



Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» представил председатель Госсовета республики по образованию, науке, культуре и нацвопросам Айрат Зарипов. Проект закона вызвал в Госдуме много вопросов, но депутаты из Татарстана смогли его проработать, рассказал председатель регионального парламента Фарид Мухаметшин.

Как отмечает Зарипов, закон должен защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на территории страны. Это касается публичного пространства: рекламы, торговли, СМИ, градостроительной деятельности и так далее.

— Такая инициатива, безусловно, необходима и достойна поддержки. Между тем ряд предлагаемых изменений ограничивает не только использование иностранных слов, но и государственных языков регионов в составе Российской Федерации, народов страны, — считает председатель Госсовета РТ по образованию.

Предполагается, что русский язык, как государственный язык, будет обязателен к использованию в коммерческих обозначениях: названиях жилых комплексов, объектов регионального и местного значения (школ, больниц, транспортных объектов и так далее).

Если закон примут в текущей редакции, то сфера использования госязыков субъектов значительно сузится, отметил Зарипов:

— Хотелось бы, чтобы борьба против иностранных заимствований, заполонивших русский язык и препятствующих его развитию, не затронула право народов на сохранение родного языка.

Мухаметшин заявил, что необходимо будет подготовить конкретные дополнения законопроекта, так как в регионах, например, в Татарстане, Башкортостане, много названий на родных языках в тех или иных сферах.

В декабре 2022 года четыре из 10 опрошенных жителей Казани поддерживали законопроект об ограничениях на использование заимствованных слов. В большей степени это горожане, у кого есть дети. Опрос показал, что в категории опрошенных в возрасте до 34 лет против англицизмов выступает 29%. Среди респондентов старше 45 лет противников иностранных слов в русском языке больше, почти половина — 47%.



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Маргарита Головатенко