Роскачество нашло опасные бактерии в популярных марках пельменей
Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях популярных марок. Об этом говорится в исследовании организации.
В продукции «Вкусвилл» обнаружили листерии, а также следы антибиотика амоксициллина и противовоспалительного препарата мелоксикама.
В пельменях «Горячей штучки», «Мясного дворика», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» нашли сальмонеллы.
Кишечную палочку обнаружили в продукции «Зеленой линии» и «Ложкаревъ».
В 2020-м году кишечная палочка была найдена в пельменях марок «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». В пельменях «Сибирской коллекции» нашли еще и сальмонеллу.
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