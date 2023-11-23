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Роскачество нашло опасные бактерии в популярных марках пельменей

11:15, 23.11.2023
Роскачество нашло опасные бактерии в популярных марках пельменей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях популярных марок. Об этом говорится в исследовании организации.

В продукции «Вкусвилл» обнаружили листерии, а также следы антибиотика амоксициллина и противовоспалительного препарата мелоксикама.

В пельменях «Горячей штучки», «Мясного дворика», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» нашли сальмонеллы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кишечную палочку обнаружили в продукции «Зеленой линии» и «Ложкаревъ».

В 2020-м году кишечная палочка была найдена в пельменях марок «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». В пельменях «Сибирской коллекции» нашли еще и сальмонеллу.

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Айрат Назипов
Бизнес
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