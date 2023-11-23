Перед саммитом стран БРИКС в Казани отреставрируют фасады 39 многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 проведут ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов. На эти цели выделены 398,7 млн рублей. Об этом на совещании по подготовке к проведению мероприятия рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин

По его словам, 31 дом расположен в Вахитовском и Приволжском районах, еще по 4 — в Московском и Ново-Савиновском. Также по двум объектам культурного наследия — Пушкина, 58 и Театральная, 5 — заказаны реставрационные задания.

Еще четыре дома по маршрутам БРИКС будут отремонтированы по программе капремонта 2024 года, добавил Гиниятуллин.

Также в городе планируется благоустроить 26 городских маршрутов. На эти цели из республиканского бюджета выделены 6,5 млрд рублей.

По маршрутам следования гостей саммита будут отремонтированы 18 участков дорог, а также элементы их обустройства: тротуары и парковки.

Работы пройдут по улицам Островского, Карла Маркса, Батурина, Московская, Право- и Лево-Булачная, Комсомольская, Яруллина, Вишневского, Назарбаева, Чистопольская, Амирхана, Ямашева, Пушкина, Театральная, Николая Ершова, а также на мосту «Миллениум» и на его разворотной петле.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале месяца «Реальное время» писало, что в Казани началась подготовка гостевого маршрута к саммиту стран БРИКС. В связи с этим представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города проводят осмотр зданий, которые будут расположены вдоль него.



Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже глава государства на саммите стран-участниц в ЮАР заявил, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».

Всего, по словам Путина, планируется провести порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.



В свою очередь Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани.

На федеральном уровне также создан оргкомитет по подготовке и проведению к встрече глав государств БРИКС. Его возглавляет помощник президента России Юрий Ушаков. Республиканский комитет возглавил Рустам Минниханов, заместителями назначены Алексей Песошин, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин.

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Максим Кокунин