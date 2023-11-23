В Казани установят новую въездную стелу в город со стороны аэропорта

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сервиса "Янжекс.Карты"

В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 установят новую въездную стелу в город со стороны аэропорта. Об этом на совещании по подготовке к проведению мероприятия рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

— Существующая двухметровая композиция «Казань» находится в аварийном состоянии и имеет устаревший и непрезентабельный вид, — сказал он.

По его словам, новая стела будет представлять объемные буквы из нержавеющей стали высотой 4 метра и глубиной 2,5 метра при общей ширине конструкции 30 метров в традиционных бело-зеленых цветах национального орнамента, но при современной стилизации с подсветкой.

В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 проведут ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов за 398,7 млн рублей. Всего в городе планируется благоустроить 26 городских маршрутов. На эти цели из республиканского бюджета выделены 6,5 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале месяца «Реальное время» писало, что в Казани началась подготовка гостевого маршрута к саммиту стран БРИКС. В связи с этим представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города проводят осмотр зданий, которые будут расположены вдоль него.



Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже глава государства на саммите стран-участниц в ЮАР заявил, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».

Всего, по словам Путина, планируется провести порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.



В свою очередь Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани.

На федеральном уровне также создан оргкомитет по подготовке и проведению к встрече глав государств БРИКС. Его возглавляет помощник президента России Юрий Ушаков. Республиканский комитет возглавил Рустам Минниханов, заместителями назначены Алексей Песошин, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин.

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Максим Кокунин