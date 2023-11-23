Депутаты Госсовета Татарстана приняли в окончательном чтении закон о патриотическом воспитании граждан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госсовет Татарстана принял законопроект о патриотическом воспитании граждан. За него проголосовали 79 парламентариев, противников и воздержавшихся не оказалось.

— Вопрос патриотического воспитания актуален как никогда, касается работы всех профильных министерств и органов исполнительной власти. Воспитание патриотизма, передача ценностей молодому поколению — крайне важная задача, — рассказал глава парламента республики Фарид Мухаметшин.

Согласно проекту закона, под патриотическим воспитанием понимается целенаправленная деятельность властей, социально ориентированных некоммерческих организаций «по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Среди принципов патриотического воспитания: адресная работа с гражданами, организация взаимодействия органов власти с субъектами патриотического воспитания, в том числе некоммерческими организациями, непрерывность и преемственность в патриотическом воспитании граждан, формирование отношения к семье как основе российского общества и т. д.

На предыдущих заседаниях депутаты озвучили свои идеи, которые касались определения отдельных терминов.

— Такие понятия, как «Отечество», «Родина», «патриотизм» употребляются в Конституции Российской Федерации и в федеральных законах. В этой связи раскрытие указанных терминов выходит за пределы законодательной компетенции субъектов Российской Федерации. Кроме того, полагаем, что данные понятия являются общепринятыми и в дополнительном определении не нуждаются, — объяснил председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

Проект закона о патриотическом воспитании татарстанцев приняли на заседании Госсовета 19 октября. Поправки принимались до 27 октября. Детали законопроекта — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов