В Казани к саммиту стран БРИКС благоустроят 26 маршрутов за 6,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 планируется благоустроить 26 городских маршрутов. На эти цели из республиканского бюджета выделены 6,5 млрд рублей. Об этом стало известно на совещании по подготовке к проведению встречи стран-участниц организации.

По маршрутам следования гостей саммита будут отремонтированы 18 участков дорог, а также элементы их обустройства: тротуары и парковки.

Работы пройдут по улицам Островского, Карла Маркса, Батурина, Московская, Право- и Лево-Булачная, Комсомольская, Яруллина, Вишневского, Назарбаева, Чистопольская, Амирхана, Ямашева, Пушкина, Театральная, Николая Ершова, а также на мосту «Миллениум» и на его разворотной петле.

По этим маршрутам будет заменен кривбрус протяженностью 420 погонных метров, установлены новые ограждения протяженностью 26 километров, 10 остановочных павильонов. Кроме того, будут отремонтированы 12 лестниц и четыре подземных пешеходных перехода на улицах Батурина, Ташаяк, Саид-Галеева и Николая Ершова.

Вдоль отремонтированных участков дорог посадят 1 тысячу деревьев и кустарников, около 4,8 тысячи многолетних и 18,6 тысячи однолетних растений. Стоимость работ составит 4,4 млрд рублей, а их заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале месяца «Реальное время» писало, что в Казани началась подготовка гостевого маршрута к саммиту стран БРИКС. В связи с этим представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города проводят осмотр зданий, которые будут расположены вдоль него.



Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже глава государства на саммите стран-участниц в ЮАР заявил, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».

Всего, по словам Путина, планируется провести порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. В свою очередь Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани.

Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе (в режиме видеоконференции). взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

На федеральном уровне также создан оргкомитет по подготовке и проведению к встрече глав государств БРИКС. Его возглавляет помощник президента России Юрий Ушаков. Республиканский комитет возглавил Рустам Минниханов, заместителями назначены Алексей Песошин, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). Секретарем определен помощник раиса региона Газинур Бакиров. Всего в состав республиканского оргкомитета включили 42 человека — среди них главы министерств и ведомств Татарстана. Кроме того, Минниханов поручил Кабмину РТ создать оперативный штаб и рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения мероприятий, которые пройдут в Казани в рамках председательства России в БРИКС.

БРИКС является объединением пяти стран — России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии. Саммит в Казани станет уже 16-м по счету — такая встреча на уровне глав государств проходит ежегодно начиная с 2009 года. В Казани в состав объединения могут быть приняты новые страны-участницы.

Города России дважды принимали саммит: Екатеринбург в 2009-м и Уфа в 2015-м. В 2020-м саммит должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за пандемии коронавируса встреча была проведена по видеосвязи.



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Максим Кокунин