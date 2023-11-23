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Семьям с детьми-инвалидами в Казани выплатят по 10 тысяч рублей

10:25, 23.11.2023 2
Семьям с детьми-инвалидами в Казани выплатят по 10 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани окажут финансовую помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями. Им единовременно выплатят по 10 тысяч рублей, следует из постановлений, опубликованных в сборнике мэрии города.

На выплаты могут претендовать следующие лица:

  • семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей-инвалидов;
  • семьи, где оба родителя — инвалиды I и II группы воспитывают несовершеннолетних детей, в том числе несовершеннолетних детей-инвалидов;
  • одинокий родитель-инвалид I и II группы;
  • одинокий родитель, воспитывающий одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для получения выплаты казанцам нужно обратиться в администрацию района, в котором они проживают (Вахитовский, Приволжский, Советский, Ново-Савиновский и др.). При себе граждане должны иметь заявление о ее назначении, а также ряд документов, подтверждающих инвалидность. Вместе с этим важно предоставить копию СНИЛС, ИНН, реквизиты счета и контактный номер телефона. Документы принимаются до 10 декабря.

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, а с 1 по 10 декабря в Татарстане традиционно проходит Декада инвалидов. По данным федерального реестра, в республике проживают 272,5 тысячи инвалидов (6,9% от населения региона; в России — 10,7 млн инвалидов, или 7,3% от населения), в том числе 16,5 тысячи детей-инвалидов.

Что касается Казани, то на сегодняшний день в ней насчитывается 84 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, среди которых почти 6 тысяч — несовершеннолетние. В городских школах обучается 1,1 тысячи детей с инвалидностью. В 2018 таких учеников насчитывалось 255, а в 2016-м — всего 34.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьЭкономика Татарстан Город Казань
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 ноя
    Хорошая помощь
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  • Анонимно 28 ноя
    Приятная помощь. Только не всем семьям с детьми инвалидами. Мама инвалид детства и двое детей. Один ребенок инвалид, второй студент. Папа один работает.
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