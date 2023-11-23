Семьям с детьми-инвалидами в Казани выплатят по 10 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани окажут финансовую помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями. Им единовременно выплатят по 10 тысяч рублей, следует из постановлений, опубликованных в сборнике мэрии города.

На выплаты могут претендовать следующие лица:

семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей-инвалидов;

семьи, где оба родителя — инвалиды I и II группы воспитывают несовершеннолетних детей, в том числе несовершеннолетних детей-инвалидов;

одинокий родитель-инвалид I и II группы;

одинокий родитель, воспитывающий одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для получения выплаты казанцам нужно обратиться в администрацию района, в котором они проживают (Вахитовский, Приволжский, Советский, Ново-Савиновский и др.). При себе граждане должны иметь заявление о ее назначении, а также ряд документов, подтверждающих инвалидность. Вместе с этим важно предоставить копию СНИЛС, ИНН, реквизиты счета и контактный номер телефона. Документы принимаются до 10 декабря.

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, а с 1 по 10 декабря в Татарстане традиционно проходит Декада инвалидов. По данным федерального реестра, в республике проживают 272,5 тысячи инвалидов (6,9% от населения региона; в России — 10,7 млн инвалидов, или 7,3% от населения), в том числе 16,5 тысячи детей-инвалидов.

Что касается Казани, то на сегодняшний день в ней насчитывается 84 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, среди которых почти 6 тысяч — несовершеннолетние. В городских школах обучается 1,1 тысячи детей с инвалидностью. В 2018 таких учеников насчитывалось 255, а в 2016-м — всего 34.

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Айрат Назипов