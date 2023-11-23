В Татарстане состоится конкурс на создание логотипа для «Казань марины»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

В Татарстане планируют провести конкурс на разработку логотипа для вновь создаваемой туристской территории «Казань марина», расположенной в Лаишевском районе республики. Сейчас проект постановления Госкомитета по туризму Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Принять участие смогут жители Татарстана и других российских регионов в возрасте от 18 лет. Кроме того, возможность предложить свои варианты будет у юридических лиц, зарегистрированных в России. Жюри конкурса будет включать в себя 15 человек. Они определят трех победителей — первое, второе и третье места. Лауреаты будут награждены специальными дипломами и памятными призами корпорации «Туризм.РФ», госкомитета и исполкома Лаишевского района.

Конкурсная работа должна содержать графическую и описательную части. В документе отмечается, что эскиз логотипа должен соответствовать концепции территории «Казань марина», а также географическому положению, культурным, национальным и историческим особенностям Татарстана и Лаишевского района.

Напомним, строительством главной составляющей масштабного туристического проекта «Казань марина» — собственно яхтенной мариной в Лаишево займется СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Строительные работы могут начаться уже в следующем году.

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Галия Гарифуллина