На 70-м году жизни скончался депутат Госсовета Татарстана Ильшат Ганиев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва, гендиректор ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

— С чувством глубокой скорби сообщаю, что на 70-м году жизни от нас ушел депутат Государственного совета РТ, генеральный директор тепличного комбината «Майский», патриот своего народа Ильшат Газимович Ганиев, — написал он в своем telegram-канале.

Ильшат Ганиев родился 13 января 1954 года в д. Новые Шалты Бавлинского района Татарстана.

В 1976 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт (агрономический факультет). С 1989 года занимал должность руководитель совхоза «Майский» (позднее — ООО «Тепличный комбинат «Майский»). С 1995 года являлся депутатом Государственного совета Татарстана.



Ильшат Ганиев был награжден медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «100 лет ТАССР», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и золотым орденом «Меценат» от Международного благотворительного фонда. Также он имел звание заслуженного работника сельского хозяйства России и Татарстана.



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Илина Хакимова