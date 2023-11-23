«В голове у нашего президента именно эта цифра»: подготовка Казани к саммиту БРИКС обойдется в 9,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В следующем году столица Татарстана примет саммит стран БРИКС, подготовка к которому ведется уже сегодня. Для того чтобы достойно встретить гостей, которые прибудут из Китая, Бразилии, Индии и других государств, в городе благоустроят 26 маршрутов. Как рассказал на сегодняшнем совещании в мэрии замруководителя исполкома Игорь Куляжев, на эти цели Казани необходимо более 9,2 миллиарда рублей. В настоящее время Кабмин республики постановил выделить лишь 6,5 миллиарда, которые пойдут на замену инженерных сетей, ремонт дорог и фасадов домов.

Не хватает на общественные пространства и фасады

По словам Куляжева, 26 протокольных маршрутов определены исходя из 26 отелей, в которых планируется заселение гостей. В их число вошли «Корстон», Mirage, Luciano, Riviera, Grand Hotel Kazan, Shalyapin Palace Hotel, Kazan Palace by Tasigo и другие.

скриншот прямой трансляции мэрии Казани от realnoevremya.ru

Таким образом, смена потребности на благоустройство выглядит следующим образом:



ремонт 18 участков, озеленение и посадка зеленых насаждений, замена кривбруса, ремонт и установка ограждений безопасности — 4,3 млрд рублей;

замена инженерных сетей — 602 млн рублей;

ремонт и реставраций фасадов — 549 млн рублей;

подъемные платформы — 366 млн рублей;

ремонт здания Ратуши — 520 млн рублей;

благоустройство общественных пространств, реконструкция улицы Баумана, установка фонтанов, ремонт сетей освещения — 2,8 млрд рублей.

Необходимое финансирование получили практически все направления за исключением двух. Речь идет о ремонте фасадов, на который, согласно постановлению Кабмина Татарстана, направлено 399 млн рублей, о благоустройстве общественных пространств, которое получило всего 274 млн рублей.

— Я правильно понимаю, когда мы разговариваем с Рустамом Нургалиевичем (раис Татарстана Рустам Минниханов, — прим. ред.) и Алексеем Валерьевичем (премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, — прим. ред.), то звучит цифра в девять с половиной миллиардов рублей? То есть в голове у нашего президента именно эта цифра. Работы начаты. Мы отремонтировали половину моста «Миллениум», расширили Оренбургский тракт. То есть мы начали то, что не успевали бы в 2024 году. Если проектно-сметная документация готова, то мы все это доделаем в весенне-летний сезон. Ни у кого нет сомнений, что это надо делать, и решение принято. Просто пока постановление вышло только на ту сумму, — заявил, после заслушивания доклада Игоря Куляжева, мэр Казани Ильсур Метшин.

Ремонт дорог, обновление фасадов, новые лифты и стела: как проходит подготовка к саммиту

Что касается дорог, то, как рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев, работы пройдут по улицам Островского, Карла Маркса, Батурина, Московской, Право- и Лево-Булачной, Комсомольской, Яруллина, Вишневского, Назарбаева, Чистопольской, Амирхана, Ямашева, Пушкина, Театральной, Николая Ершова, а также на мосту «Миллениум» и на его разворотной петле.

По этим маршрутам будет заменен кривбрус протяженностью 420 погонных метров, установлены новые ограждения протяженностью 26 километров, 10 остановочных павильонов. Кроме того, будут отремонтированы 12 лестниц и четыре подземных пешеходных перехода на улицах Батурина, Ташаяк, Саид-Галеева и Николая Ершова. Также вдоль отремонтированных участков дорог посадят 1 тысячу деревьев и кустарников, около 4,8 тысячи многолетних и 18,6 тысячи однолетних растений.

Замену инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения и тепловых) планируется выполнить до начала их капитального ремонта на 14 участках. За счет инвестпрограммы «Водоканал» уже ведет реконструкцию коллектора канализации протяженностью 2,3 километра в Ново-Савиновском районе по проспектам Ямашева, Амирхана, улицам Сибгата Хакима и Чистопольской.

Замена сетей водоснабжения и водоотведения начнется зимой, сетей теплоснабжения — после окончания отопительного периода.

Обновление подъемных платформ на переходах пройдет по следующим адресам: по улице Оренбургский тракт в районе РКБ, на перекрестках улиц Павлюхина и Халева, переходах №1 и №2 по улицам Чистопольской и Амирхана, на проспекте Победы возле ТЦ «Мега», а также на проспекте Хусаина Ямашева у остановки «Ветеринарная академия».

скриншот прямой трансляции мэрии Казани от realnoevremya.ru

Также планируется установка новой въездной стелы в город со стороны аэропорта.

— Существующая двухметровая композиция «Казань» находится в аварийном состоянии и имеет устаревший и непрезентабельный вид, — пояснил Игорь Куляжев.

По его словам, новая стела будет представлять объемные буквы из нержавеющей стали высотой 4 метра и глубиной 2,5 метра при общей ширине конструкции 30 метров в традиционных бело-зеленых цветах национального орнамента, но при современной стилизации с подсветкой.

скриншот прямой трансляции мэрии Казани от realnoevremya.ru

К саммиту стран БРИКС проведут ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов. Как рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, 31 дом расположен в Вахитовском и Приволжском районах, еще по 4 — в Московском и Ново-Савиновском.

По двум объектам культурного наследия — Пушкина, 58 и Театральная, 5 — заказаны реставрационные задания.

Еще четыре дома по маршрутам БРИКС будут отремонтированы по программе капремонта 2024 года, добавил Гиниятуллин.

скриншот прямой трансляции мэрии Казани от realnoevremya.ru

В казанских отелях не хватает президентских номеров

По словам директора Комитета по развитию туризма Дарьи Санниковой, на сегодняшний день для размещения гостей и участников саммита БРИКС планируется задействовать 51 объект — это 6 429 номеров. Как было сказано выше, в число таких площадок войдут 26 отелей класса 5—4 звезды и еще 20 отелей классами 3—2 звезды. Также для этих целей будут использоваться Деревня Универсиады, санаторий «Балкыш», гостевой дом ХК «Ак Барс», молодежный центр «Волга» и многоквартирный дом в микрорайоне М-14. Из них:

для делегаций БРИКС (11 стран) — 12 объектов размещения;

для делегаций (17 стран) — 18 отелей;

для СМИ — 9 отелей;

прочие группы — 7 объектов;

резерв — 5 объектов.

Для размещения делегаций стран БРИКС и представителей приглашенных государств будут предоставлены 28 президентских номеров (150 кв. метров) и 195 люксов (45 кв. метров). При этом на сегодняшний день Казань имеет лишь 10 президентских номеров и 140 люксов.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Работы по перепланировке и реконструкции ряда отелей для создания новых президентских номеров уже начались. В большинстве случаев завершить их планируется к концу апреля следующего года.

Саммит в Казани станет 16-м по счету

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже глава государства на саммите стран-участниц в ЮАР заявил, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».

Всего, по словам Путина, планируется провести порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.



В свою очередь Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На федеральном уровне также создан оргкомитет по подготовке и проведению к встрече глав государств БРИКС. Его возглавляет помощник президента России Юрий Ушаков. Республиканский комитет возглавил Рустам Минниханов, заместителями назначены Алексей Песошин, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин. Секретарем определен помощник раиса региона Газинур Бакиров. Всего в состав республиканского оргкомитета включили 42 человека — среди них главы министерств и ведомств Татарстана. Кроме того, Минниханов поручил Кабмину РТ создать оперативный штаб и рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения мероприятий, которые пройдут в Казани в рамках председательства России в БРИКС.

БРИКС является объединением пяти стран — России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии. Саммит в Казани станет уже 16-м по счету — такая встреча на уровне глав государств проходит ежегодно начиная с 2009 года. В Казани в состав объединения могут быть приняты новые страны-участницы.

Города России дважды принимали саммит: Екатеринбург в 2009-м и Уфа в 2015-м. В 2020-м саммит должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за пандемии коронавируса встреча была проведена по видеосвязи.



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Максим Кокунин