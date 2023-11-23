С начала года управление Росприроднадзора приняло 336 жалоб на качество воздуха в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала текущего года Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора приняло 336 обращений от жителей Казани по поводу загрязнения атмосферного воздуха. Об этом на пресс-конференции, посвященной качеству воздуха в Северной зоне города, рассказал и.о. замруководителя ведомства Булат Ахмадиев.

— Однако поступление обращений было неравномерным. Статистика указывает на то, что в определенные периоды их поступало больше или меньше. Например, в последние месяцы из было гораздо меньше, — сказал он.

Специалистами управления было выполнено 1 648 контрольных мероприятий, в том числе 54 в Северной зоне Казани. Также было организовано 260 внеплановых проверок, 378 наблюдений за соблюдением требований, 965 выездных обследований.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом месяце Лаишевский райсуд удовлетворил иск территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Татарстану к птицеводческому комплексу «Ак Барс» (входит в одноименный холдинг Ивана Егорова), признав его действия по несоблюдению санитарно-эпидемиологических требований в жилой зоне противоправными. Удовлетворено ли решением суда население и какой следующий шаг намерены предпринять активные граждане — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин