Итоги дня: «последний» мораторий на проверки бизнеса, Пакистан заявился в БРИКС, снежный коллапс в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 22 ноября:
- Российский президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Правительству поручено сформировать оргкомитет, утвердить его состав и определить источники финансирования.
- Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на следующий год. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, но попросил определиться со сроками действия запрета.
- Российский президент призвал оказать помощь пострадавшим жителям сектора Газа. Как рассказал руководитель МЧС России Александр Куренков, регион покинули уже 570 россиян.
- Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что с Израилем достигнуто соглашение о четырехдневном перемирии. Договоренность также предусматривает прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.
- В МИД России назвали «неуклюжими» попытки финских властей оправдаться за закрытие ряда КПП на границах, а также подчеркнули, что Финляндия не проводила консультаций с российской стороной и поставила ее перед фактом.
- Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году при председательстве России. Исламабад рассчитывает на поддержку РФ в этом вопросе. Помимо этого, Пакистан обсуждает с Россией технические детали будущего долгосрочного нефтяного контракта.
- Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 гг. Доходы на будущий год утвердили в объеме 35,065 трлн рублей, расходы составят 36,66 трлн. В течение трехлетнего периода дефицит бюджета не превысит 1% ВВП. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит госказны по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП.
- Совет Федерации России одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей в месяц. С 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.
- Верхний предел госдолга Татарстана повысят со 113,4 до 119,4 млрд рублей из-за строительства нового выезда на трассу М-7 «Волга», на которое потребуется 6,4 млрд рублей. Также для финансирования работ планируется привлечь заемщика на сумму 4,3 млрд рублей. Соответствующие поправки внесли в Госсовет РТ.
- Назначенное на 22 ноября рассмотрение первой жалобы в Конституционный совет Татарстана не состоялось, поскольку обжаловавший документ Кабмина РТ президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отозвал свои претензии.
- Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера-миллионника Аяза Шабутдинова в рамках дела о мошенничестве. Адвокаты просили смягчить подсудимому меру пресечения. Они были готовы внести за него залог в размере 15 млн рублей. Однако суд оставил просьбу без удовлетворения.
- Верховный суд Татарстана оценит законность приговора экс-депутату Госсовета республики Рустему Хасанову. Как стало известно «Реальному времени», прокуратура посчитала назначенный условный срок слишком мягким. Впрочем, первую жалобу на итоговое решение подал сам осужденный за наркотики.
- В Казани третий день продолжается обильный снегопад. Несмотря на уборку улиц, жители города активно жалуются в соцсетях на то, что сталкиваются с заваленными снегом дорогами, неубранными сугробами и пробками. Недовольны очисткой улиц и жители других крупных городов региона. Например, альметьевцы просят местные власти перестать посыпать улицы реагентами.
- На 92-м километре трассы Алексеевское — Высокий Колок, вблизи села Аппаково в Алькеевском районе Татарстана, образовалась пятикилометровая пробка из грузовиков. Ситуация возникла из-за решения властей Ульяновской области не впускать на свою территорию грузовые транспортные средства.
- В Казани наблюдались первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки. В городе и на выезде зафиксировано несколько аварий. Утром среды в столице Татарстана также наблюдались серьезные пробки в 8 баллов.
- Пассажирский поезд Пермь — Адлер столкнулся в Ульяновской области на станции Бряндино с маневровым тепловозом. За медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
- С приходом нового главы Росавиации Казани придется заметно сузить «сетку» субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год, отрезав программу полетов в города Поволжья. Татарстанскому перевозчику «ЮВТ Аэро» секвестировали 35 направлений полетов. Среди них — прямые авиарейсы с городами ПФО (Пермь, Самара, Саранск и пр.).
- В Татарстане план по лесовосстановлению вырубленных и погибших площадей выполнен на 180,5%. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 163%. За 10 месяцев текущего года саженцы были высажены на площади 3,6 тыс. гектаров.
- За 10 месяцев текущего года общий объем платежей от использования татарстанских лесов в бюджетную систему составил 390,4 млн рублей. Из этой суммы 288,6 млн рублей были направлены в федеральный бюджет. Еще 101,8 млн рублей ушли в республиканский бюджет.
Ключевые события 637-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
- В западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера военно-морских сил (ВМС) Украины. Они следовали в направлении Крымского полуострова. Помимо этого, российские дежурные силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения ВСУ. Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа.
- На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой Народной Республики (ДНР).
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
- На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах.
- Кроме того, уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Меловатка ЛНР, Пшеничное, Мирное Запорожской области, Ольшана, Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияБизнесТранспортИнфраструктураЭкономикаБюджетФинансы
комментарии