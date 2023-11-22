В Ульяновской области возбудили дело после столкновения поезда и локомотива

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Ульяновской области возбудили дело после столкновения локомотива с поездом, следовавшим по маршруту Адлер — Пермь, сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



— Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

На место выехали следователи и криминалисты следственных органов СК. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели.

Авария произошла на станции Бряндино. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Как сообщили в РЖД, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди которых есть ребенок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко