Объем платежей от использования татарстанских лесов в бюджетную систему России составил 390 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За десять месяцев текущего года общий объем платежей от использования татарстанских лесов в бюджетную систему составил 390,4 млн рублей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

Из этой суммы 288,6 млн рублей были направлены в федеральный бюджет. Еще 101,8 млн рублей ушли в республиканский бюджет.

Доходы подведомственных учреждений Минлесхоза Татарстана от оказания платных услуг на 1 ноября составляют 705,2 млн рублей. Большая часть 77,5%, или 546,5 млн рублей, — это реализация товарной продукции. Остальные средства приходятся на создание зеленых насаждений.

Напомним, с начала года в Татарстане появились 35 новых лесопользователей. Таким образом, их общее количество достигло отметки в 2 377. Общая площадь участков, находящихся в пользовании, составляет 322,8 тысячи га — 26% от всей территории лесного фонда республики. Наиболее распространенными видами деятельности, по словам министра, на этих участках являются:

охотничьи хозяйства — 14%, или 154,3 тысячи га;

осуществление научно-исследовательской деятельности — 6%, или 54,5 тысячи га;

осуществление геологического исследования недр — 1%, или 11,4 тысячи га;

строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов — 0,5%, или 6,9 тысячи га;

осуществление рекреационной деятельности — 0,1%, или 1,6 тысячи га;

иные виды — 1,4%, или 16,7 тысячи га;

заготовка древесины — 4%, или 74,3 тысячи га.

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Максим Кокунин