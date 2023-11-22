В Черном море уничтожили четыре украинских катера, следовавших к Крыму

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

В западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера военно-морских сил (ВМС) Украины, они следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Все обнаруженные цели были уничтожены, — подчеркнули в министерстве.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило об уничтожении восьми катеров ВСУ на пути к Крыму. Отмечалось, что к полуострову пытались приблизиться семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Их обнаружили в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря.



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Илина Хакимова