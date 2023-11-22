Рифкат Минниханов отозвал свою жалобу в Конституционный Совет Татарстана

Фото: https://realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», назначенное на сегодня рассмотрение первой жалобы в Конституционный совет РТ не состоится. Поскольку обжаловавший документ Кабмина РТ президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отозвал свои претензии.



В такой ситуации Конституционный Совет будет вынужден прекратить производство по жалобе.

Напомним, главный академик Татарстана обратился в КС РТ в конце сентября, попросив проверить конституционность постановления Кабмина РТ «Об отпусках работникам научно-исследовательских учреждений АН РТ» 29 июля 1994 года. Сомнения в законности документа почти 20-летней давности у Рифката Минниханова вызвал тот факт, что официально постановление так и не было опубликовано. Сомнения были обоснованы, уверяют источники «Реального времени», и не исключают, что отзыв жалобы связан с тем, что кабмин провел работу над ошибками, не дожидаясь реакции нового республиканского органа власти.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Конституционного Совета, в работе находятся еще несколько жалоб на республиканские нормативные акты.



Регламент Совета предусматривает рассмотрение обращения как рядовых граждан республики, так и главы республики.

Ирина Плотникова