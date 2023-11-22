Ульяновск перестал пускать фуры из Татарстана — на границе регионов многокилометровая пробка

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

На 92-м километре трассы Алексеевское — Высокий Колок, вблизи села Аппаково в Алькеевском районе Татарстана, образовалась пятикилометровая пробка из грузовиков. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, такая ситуация возникла из-за решения властей Ульяновской области не впускать на свою территорию грузовые транспортные средства.

В ведомстве уточнили, что в пробке находится один рейсовый автобус, который следует из Казани в Тольятти. В ГУ МЧС России по республике договорились с ГИБДД Ульяновской области пропустить транспортное средство на территорию региона.

Сейчас в Аппаково развернут мобильный пункт обогрева, который вмещает 30 человек. Нуждающимся привозят питьевую воду и горячий чай.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

— Введено временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, а также на участках федеральных трасс: Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» от границы Татарстана до Ишеевского кольца, Р-178 «Саранск — Сурское — Ульяновск» от границы с Мордовией до кольца вещевого рынка Ульяновск, М-5 «Урал», подъезд к г. Ульяновску от границы Самарской области до кольца вещевого рынка Ульяновск, А-151 «Цивильск — Ульяновск» от границы Татарстана до кольца вещевого рынка Ульяновск, Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск», подъезд к г. Ульяновску от Ишеевского кольца до поворота на Дачный, М-5 «Урал» от г. Кузнецка (с. Сухановка) до поворота на с. Печерские Выселки, по направлению в г. Тольятти, — говорится на сайте правительства Ульяновской области.



Ограничения снимут после наступления благоприятных погодных условий. Ориентировочно снегопад завершится на территории области в 4.00. За двое суток в области выпало от 25 до 40 мм снега, это около 100% месячной нормы.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Как сказал руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников, перекрытие дороги — это обычная практика при плохих погодных условиях. Дорога закрывается в случае форс-мажорных обстоятельств.



— Лучше заблаговременно остановить машины, чтобы они отстоялись, дорогу когда почистят, то их, соответственно, пустят дальше. Просто так дорогу никто перекрывать не будет. Бывает сложно, когда на трассе параллельно и машины, и дорожная техника, тогда возникают сложности. Для этого и делают такие «окна», когда перекрывают дорогу и пускают уборочную технику, а потом уже машины, — прокомментировал ситуацию Сотников.



Он подчеркнул, что обычно дороги перекрываются для всего автотранспорта, автобусов, большегрузов и так далее. Как правило, дорогу закрывают не посередине, а вблизи населенного пункта. По словам эксперта, в Татарстане и ближайших к нему регионах трассы перекрывают на три-четыре часа.



— В этой ситуации ничего сверхординарного нет, да, снег, стихия, неожиданно, но я думаю, как почистят, так и откроют. Обычно дают объявление и информируют о сроке перекрытия. Советуем всем автолюбителям заранее посмотреть прогноз погоды, иметь в машине запас еды, воды и топлива, — порекомендовал собеседник «Реального времени».



Вчера в Татарстане объявили штормовое предупреждение об очень сильном снеге, ледяном дожде и сильном ветре ночью и днем 22 ноября. За прошедшие сутки в Казани выпало 10 мм осадков. Из-за непогоды в Татарстане вводился запрет для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12.

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Айрат Назипов, Александр Зарипов