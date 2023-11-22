Сенаторы одобрили закон о бюджете России на 2024—2026 годы

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Совет Федерации России одобрил на пленарном заседании закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. За это решение единогласно проголосовали 154 сенатора, пишет ТАСС.

Доходы бюджета на 2024 год утвердили в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

В течение трехлетнего периода дефицит бюджета не превысит 1% ВВП. В 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 трлн рублей, на 2025 год — 1,405 трлн, на 2026 год — 1,461 трлн.



На прошлой неделе закон о федеральном бюджете приняла Госдума. Его одобрили 325 депутатов, еще 81 выступил против. Воздержавшихся не было.

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Айрат Назипов