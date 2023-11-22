В Татарстане изменят предел госдолга ради строительства дороги
Из-за строительства нового выезда на трассу М-7 «Волга» повысят верхний предел госдолга Татарстана со 113,4 до 119,4 млрд рублей. Соответствующие поправки внесли в Госсовет республики.
Для строительства дороги потребуется 6,4 млрд рублей. Также для финансирования строительства планируется привлечение заемщика на сумму 4,3 млрд рублей.
В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика предусматривается государственная гарантия республики.
2 ноября Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о бездефицитном бюджете республики на 2024 год. Доходы и расходы ожидаются в размере 383,9 млрд рублей.
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