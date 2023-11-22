Утром среды пробки в Казани достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Утром среды, 22 ноября, на дорогах Казани образовались серьезные пробки в 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Особенно тяжело ситуация обстоит на пр. Победы. Движение там затруднено почти на 10 км дороги.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Сильные пробки наблюдаются и на ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя и Николая Ершова. Там рядом с культурным центром «Сайдаш» на перекрестке произошло ДТП в среднем ряду.

Очень серьезный затор наблюдается и на выезде из Куюков — там карта окрашена в темно-бордовый цвет, означающий, что движение там практически парализовано.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Также сильные заторы наблюдаются и на ул. Фатыха Амирхана. Помимо этого, движение затруднено и на проспекте Ямашева, ул. Мусина, Маршала Чуйкова, Декабристов, Копылова и на Горьковском шоссе. Там произошло еще одно ДТП в сторону Казани.

Напомним, в Татарстане снова объявили штормовое предупреждение об очень сильном снеге, ледяном дожде и сильном ветре ночью и днем 22 ноября. Днем в среду на территории республики местами ожидается очень сильный снег в количестве не менее 20 мм за период не более 12 часов. За сутки в Казани выпало 10 мм осадков. Из-за непогоды в Татарстане вводился запрет для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова