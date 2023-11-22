Владимир Путин: «Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом он сказал на саммите G20.

— Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, — напомнил президент.

Глава государства прокомментировал слова выступавших — они заявили, что потрясены действиями России на Украине и гибелью людей.

— А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? — задался вопросом российский лидер.

О том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева, Владимир Путин говорил в июне. Он представил проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава.

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Айрат Назипов