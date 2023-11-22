«Еле до работы доползла»: как в Казани справляются с последствиями снегопада

Местные жители столкнулись с пробками и неочищенными улицами

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

В Казани третий день продолжается обильный снегопад. Несмотря на уборку улиц, жители города активно жалуются в соцсетях на то, что сталкиваются с заваленными снегом дорогами, неубранными сугробами и пробками. Недовольны очисткой улиц жители и других крупных городов Татарстана, например Набережных Челнов и Альметьевска. Если казанцы жалуются на снежное месиво, то альметьевцы просят местные власти перестать посыпать улицы реагентами. Как проходит борьба со снегом и споры жителей Татарстана с властями — в материале «Реального времени».



Утро в Казани началось с пробок

Утро среды, 22 ноября, началось для казанцев с 8-балльных пробок на дорогах. Особенно тяжелая ситуация была на проспекте Победы. Движение там было затруднено почти на 10 км дороги. Сильные пробки наблюдались и на ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя и Николая Ершова. Там рядом с культурным центром «Сайдаш» на перекрестке произошло ДТП в среднем ряду.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Очень серьезный затор был и на выезде из Куюков — там карта была окрашена в темно-бордовый цвет, означающий, что движение практически парализовано. Что подтвердили и местные жители, добиравшиеся до города на 90-м автобусе более двух часов.

Заторы на дорогах привели к опозданиям на работу и в учебные заведения. Например, один из студентов написал, что из-за нечищеных дорог и пробок опоздал на занятия.

— Опоздали на 40 минут на пару, — поделился казанец.

— Подруга из Куюков добиралась до центра 2 часа 45 минут. Это жесть, — написала Анна.

Не обошлось в городе и без ДТП — например, инцидент произошел на улице Маяковского. Дорогу не поделили автомобили BMW и Mercedes.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, из-за снега значительно выросло число ДТП. Согласно сводкам, за 20 ноября, когда пошел снег, поступила информация о 204 ДТП на дорогах. При этом в указанных случаях пострадали четыре человека. По данным ведомства за 21 ноября, число аварий достигло 156.

На камеры также попал момент ДТП возле ЖК «Арт Сити». Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в забор.

Казанцы также не обошли стороной и уборку улиц. С жалобами они обратились к мэрии города.

— Началось! Улица Латышских Стрелков, вдоль дома 19 просто месиво. У гимназии №8 до Карбышева идем и месим снег. И это только первый день! Зима в Казани — это катастрофа, — пишет местная жительница Татьяна.

— Ул. Марджани, д. 8, опять свой снег разместили на проезжей части, сузив дорогу, — негодует еще одна женщина.

— Проспект Победы вроде относится к первой категории дорог, но, увы, совсем не чищен, еле до работы доползла по снежной каше, — возмущается Оксана.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

— Работы по уборке ведутся непрерывно — дороги убирают в соответствии с утвержденными графиками, по порядку, в зависимости от категории: сначала дороги первой категории с активным движением и те, что соединяют с социальными объектами, а затем все остальные. Уборка проводится в соответствии с регламентом, ночью проводилось разметание и дополнительная обработка реагентом. Сегодня также дополнительно запланированы разметание и обработка. Напомним, что адресные замечания по уборке снега можно оставлять через телеграм-бот «Моя Казань», — ответили жителям в мэрии Казани.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

«Снега по колено»

Недовольные уборкой улиц нашлись и в Набережных Челнах. Местная мэрия ночью 21 ноября отчиталась о том, что борьба со снегом идет полным ходом, а дворники трудились всю ночь.

— Снег идет, и уборка — тоже! Ночью выпало достаточно много снега, дорожники МУП ПАД работали всю ночь, чтобы очистить дороги города. Работа ведется и сейчас, утром. Просим всех учитывать погодные условия и быть аккуратными, а людей труда благодарим за работу, — написали в администрации.

Однако этот пост не нашел понимания у местных жителей, которые принялись критиковать мэрию.

— А где работа-то? Проспекты Мира, Сююмбике не чищены, на проспекте Хасана Туфана сгребли снег на правую полосу, пробки от проспекта Чулман, — сетует Вячеслав.

— Проспект Мира не чищен в районе 18-го комплекса, райисполкома, 6-го комплекса, не лгите! Не вводите в заблуждение. Хасана Туфана стоит с 5 утра, — возмущается Екатерина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В Замелекесье ни одной машины нет. Снега по колено. Пишут, чистят парки, зачем нам с утра парки, — соглашается с остальными Лилия.

На жалобы горожан в мэрии заявили следующее: «Если не уверены в мастерстве управления авто, пожалуйста, откажитесь от использования автомобиля. Дороги сейчас чистят, но снег продолжает идти».

Кстати, в городе тоже не обошлось без ДТП. Там во время езды по кольцу водитель грузовика не справился с управлением и завалился на бок. О пострадавших не сообщалось.

«Каждую зиму ездим по каше»

В Альметьевске же за последние сутки снежный покров достиг почти 30 см и уборочные работы ведутся круглосуточно, заверил местных жителей главный инженер МУП ГУАД Рафис Нуришанов.

Он добавил, что в зоне ответственности их предприятия находятся 350 км автомобильных дорог, 300 км из которых с асфальтовым покрытием и 50 км — переходного типа. Также они обслуживают 150 км тротуаров и 118 км велодорожек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ночью со снегом боролись 15 единиц техники и восемь рабочих. Сегодня количество техники увеличили до 25—27, а людей вывели почти в три раза больше.

Кроме того, Рафис Нуришанов сообщил, что к 10 утра от снега были очищены центральные и примыкающие к ним дороги, остановки.

На предприятии заявили, что при борьбе со снегом невозможно обойтись без реагентов, так местные власти пытаются победить наледь. Именно использование реагентов и вызвало наибольшее возмущение среди пользователей Сети.

— Каждую зиму ездим по каше, — написал Раиль.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Не лейте реагенты, пожалуйста! На тротуары тоже! По каше невозможно ходить! Пусть лучше утопчется снежок, — призвала Татьяна.

— Каждую зиму одно и то же. Сколько уже жалоб было на эту соль, администрации плевать на мнение простых жителей города, — добавила Регина.

Коснулись альметьевцы и качества уборки снега. Местные жители столкнулись с тем, что улицы совсем не убраны.

— Центр города. Везде кучи грязи и снега. Тротуары не чищены! Только двух дворников видела за сегодня. Машин не было совсем, — отметила Мадина.

— Утром, к 7 часам, к садикам вообще не подъехать. Если чистят, то только центральные улицы, — констатировала Зульфия.

К уборке снега в Татарстане привлекли 1,1 тысячи единиц спецтехники

Накануне глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов заявил, что в республике заключены долгосрочные договоры на содержание автодорог в зимнее время с 11 подрядными организациями. В их распоряжении имеется 1 148 единиц снегоуборочной техники.

— Это 342 комбинированные дорожные машины, 131 автогрейдер, 121 ротор и 554 единицы тракторов и бульдозеров. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к зимним условиям. Отмечу, что для содержания дорог используются в основном машины отечественного производства. Зависимости от импортных комплектующих нет, — сообщил Ханифов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он же прокомментировал и последствия первого снегопада в Татарстане. По его заверениям, все службы хорошо выполнили свою работу. За первый день обошлось без крупных ЧП и потерь.



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