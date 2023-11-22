Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера-миллионника Аяза Шабутдинова в рамках дела о мошенничестве. Об этом информирует «РИА Новости».

— Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения, — озвучил решение судья.

Адвокаты просили смягчить Шабутдинову меру пресечения. Они были готовы внести за него залог в размере 15 миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Бизнес-тренера арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве на продаже курсов 4 ноября. Предпринимателя отправили в СИЗО до 16 декабря. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Аяз Шабутдинов проходит по восьми эпизодам. Общий ущерб от действий бизнес-тренера потерпевшим оценили в 4 млн рублей.

Как говорят опрошенные эксперты, задержание Шабутдинова должно стать прецедентом и поводом для появления нового закона, который позволит в будущем отличать образовательные услуги от инфобизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Один из учеников Шабутдинова рассказал «Реальному времени», какие советы дает блогер на своих лекциях, уделяет ли он внимание студентам и справедливо ли его «клеймить мошенником».



Сам Шабутдинов считает недоразумением свое задержание. Ситуацию с обыском и возбуждением уголовного дела он назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям».



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Айрат Назипов