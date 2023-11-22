Казань — Самара через Москву: как Росавиация разрывает регионы Поволжья

«ЮВТ Аэро» потеряла 35 авиамаршрутов в ходе конкурсного отбора. В приоритете теперь обеспечение связи с труднодоступными регионами Сибири

Как стало известно «Реальному времени», с приходом нового главы Росавиации Казани придется заметно сузить «сетку» субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год, отрезав программу полетов в города Поволжья. Татарстанскому перевозчику «ЮВТ Аэро» секвестировали 35 направлений полетов. Среди них — прямые авиарейсы с городами ПФО (Пермь, Самара, Саранск и пр.). Приоритетом новой программы субсидирования региональной авиации в стране стало обеспечение связи с труднодоступными регионами, из-за чего большая часть рейсов из республики полетит в Сибирь. А на освободившиеся межрегиональные линии Поволжья встали российские авиаперевозчики, которые будут возить транзитом через Москву по цене втрое больше, чем ранее.

Последние, предновогодние

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро», похоже, прекращает программу субсидируемых полетов между Казанью и городами Поволжья, Центральной России. Последние билеты продаются с датами, приходящимися на заключительную неделю декабря этого года, свидетельствуют данные бронирования на сайте авиаперевозчика.

К примеру, после 20 декабря нет билетов на прямой рейс Казань — Пермь. Последний билет в направлении Казань — Оренбург продается на 23 декабря, и, похоже, 24 декабря будет заключительный в этом году субсидируемый полет Казань — Самара. На смену «ЮВТ Аэро» в этих направлениях увеличивают частоту рейсов российские авиакомпании. Но они летят в города Поволжья с пересадкой через Москву, из-за чего стоимость перелета из Казани подскакивает до 17—19 тысяч рублей, следует из данных агрегаторов. «ЮВТ Аэро» продает предновогодние билеты по цене от 3,3 тысячи рублей (до Перми) и 7,9 тысячи (до Самары), так как летит напрямую и пользуется господдержкой.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Росавиация «обрезала» Поволжье

Отмена межрегиональных полетов из Казани связана с перекройкой программы субсидирования авиационных маршрутов, осуществляемой в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1242. Несколько базовых рейсов «ЮВТ Аэро», выполняемых из Казани, не вошли в перечень маршрутов, утвержденных на 2024 год. Информацию об этом подтвердили «Реальному времени» гендиректор авиакомпании Петр Трубаев и в пресс-службе Росавиации.

«Произошло урезание при распределении маршрутов на 2024 год. Ничего страшного. Такое бывает», — уклончиво прокомментировал отмену полетов глава «ЮВТ Аэро». По его словам, авиакомпания подавала заявку на выполнение рейсов по 55 маршрутам. Но Росавиация одобрила только по 20 маршрутам. Среди 35 секвестированных направлений оказались все направления полетов в ПФО. В этом году компания «ЮВТ Аэро» выполняла прямые рейсы в семь городов Поволжья (Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Саранск, Киров), а также в девять городов Центральной России. Всего география полетов охватывает 23 города в России.

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев: «Произошло урезание при распределении маршрутов на 2024 год. Ничего страшного. Такое бывает». realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Мы подавали заявку исходя из экономической эффективности направлений, которые освоили. Загрузка бортов по направлениям Оренбург, Самара, Нижний Новгород, была больше 60%. Рейс до Грозного загружался почти на 90%», — рассказал Трубаев. Судя по всему, эти показатели не стали определяющими при утверждении перечня субсидируемых маршрутов на 2024 год.

Программа субсидирования авиамаршрутов действует в стране с апреля 2022 года. Она предусматривает компенсацию затрат авиаперевозчикам на внутренних рейсах. Суммарный бюджет программы на 2023 год составил 25 млрд рублей. В этом году в нее попали 12 авиаперевозчиков, включая авиакомпании «Ред Вингс», АО «ЮВТ Аэро», ООО «Северный ветер». На будущий год Росавиация выделила 8,1 млрд рублей субсидий. В программу вошло 235 направлений против 298 направлений в этом году.

Деньги улетят в Сибирь

Вообще, маршрутная сетка субсидируемых авиамаршрутов из Казани «съежилась» до небывалого минимума. Если в предыдущие годы из столичного аэропорта летали по 29 субсидируемым направлениям, то на будущий год «пряников», похоже, мало. Росавиация согласилась субсидировать лишь шесть направлений, из которых пять — в города Сибири. Три сибирских маршрута — в Тобольск, Сургут и Новый Уренгой — достались «ЮВТ Аэро». Для сравнения: из Екатеринбурга одобрено 22 маршрута, из Минеральных Вод — 15, из Красноярска — свыше 10.

«Ну не дали, бывает», — с трудом согласился с потерями Петр Трубаев в разговоре с «Реальным временем». По его словам, сокращение «сетки» случилось из-за изменения подходов федеральных авиационных властей. «Приоритет был отдан в пользу большего выполнения авиарейсов в труднодоступные регионы. Поэтому такой [казус] и произошел», — пояснил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Значительная часть федеральных и региональных субсидий пойдет на полеты в города Сибири. Как следует из программы, из аэропорта Казани будет выполнено 370 рейсов, из Бугульмы — 390 рейсов, из Бегишево — 268 рейсов. Ими будут охвачены Тобольск, Салехард, Сургут, Новый Уренгой, Томск, Тюмень. Будут ли они загружены на 100%? Какой пассажиропоток на этих маршрутах? Не секрет, что чаще всего туда летают вахтовики нефтедобывающих компаний, и им нужны дешевые билеты.



«ЮВТ Аэро» оставила за собой Тобольск

Впрочем, региональным властям пришлось отстаивать инструмент субсидирования полетов из аэропорта Бугульмы. «Мы писали письма, чтобы были поддержаны рейсы из родного аэропорта. Все-таки родственное предприятие. Нас услышали», — рассказал Петр Трубаев. География полетов осталась прежней (включает пять городов Сибири).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Особое место занимает Тобольск: «В связи с тем, что СИБУР активно зашел в республику, мы стали инициаторами открытия воздушных связей между аэропортами РТ (Казань, Бегишево) с Тобольском. В этом году закольцевали направление Тобольск — Уренгой — Самара и Сургут — Тобольск — Самара. Продлили полеты до Омска. Появился новый рейс Екатеринбург — Тобольск. В прошлом году мы недолго летали по этому направлению. И в этом году на него субсидии тоже выделили», — рассказал собеседник издания.

Уговорить Росавиацию?

Несмотря на смену приоритетов, руководство «ЮВТ Аэро» рассчитывает сохранить полеты по Поволжью: «Мы продолжаем работу с Росавиацией по поводу перевода этих рейсов на механизмы субсидирования. С большой вероятностью допускаю, что будут изменения. Уверен, что эти рейсы будут восстановлены», — заверил Трубаев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По этому поводу «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минтранса РТ, но ответ пока не поступил.

В надежде на возвращение субсидий «ЮВТ Аэро» не беспокоит угроза снижения пассажиропотока: «По итогам этого года «ЮВТ Аэро» планирует перевезти около 230 тысяч пассажиров. Это примерный наш традиционный объем. Иногда выходим на уровень в 250 тысяч пассажиров, — рассказал Трубаев. — Честно говоря, мы беспокоимся по поводу снижения объемов. Это как раз пища для наших дальнейших действий. Будем сами наращивать географию полетов. Прогнозная цифра на 2024 год будет такая же, так и напишите», — заключил он.

Эксперты полагают, что трудности с получением субсидий связаны с тем, что «ЮВТ Аэро» эксплуатирует зарубежную авиатехнику. «Зато все наши суда находятся в российской юрисдикции. Все наши семь и даже восемь судов (вместе с «Челленджером») имеют российскую прописку», — парировал глава татарстанской авиакомпании.