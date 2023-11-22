Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Российский президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Постановляю провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи, — сказано в документе.

Глава государства поручил правительству сформировать оргкомитет для проведения Года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования необходимых для этого мероприятий. Поручение нужно исполнить до 27 декабря.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. При этом рассматривался вариант объявить 2023-й Годом математики.



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Айрат Назипов