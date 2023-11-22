Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Российские дежурные силы ПВО пресекли в Крыму попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.
Ранее сегодня в Минобороны сообщали, что в Западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера военно-морских сил (ВМС) Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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