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Над Крымом сбили три украинских беспилотника

08:45, 22.11.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские дежурные силы ПВО пресекли в Крыму попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Минобороны сообщали, что в Западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера военно-морских сил (ВМС) Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.

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Илина Хакимова
Происшествия
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