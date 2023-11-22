В Казани — первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

В Казани наблюдаются первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе и на выезде — уже как минимум восемь аварий: на Кировской дамбе, на ул. Большая Крыловка, на развязке по ул. Вишневского возле «Корстона», на просп. Ямашева возле «Ак Барс Арены», на просп. Победы напротив «Мегастроя», на дороге, уходящей с просп. Победы на Мамадышский тракт, и на самом Мамадышском тракте, на Оренбургском тракте.

Самая высокая концентрация пробок — по ул. Арбузова, просп. Победы, ул. Пушкина, ул. Саид-Галеева.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Утром среды, 22 ноября, на дорогах Казани образовались серьезные пробки в 8 баллов.



Сегодня на 92-м километре трассы Алексеевское — Высокий Колок, вблизи села Аппаково в Алькеевском районе Татарстана, образовалась пятикилометровая пробка из грузовиков. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, такая ситуация возникла из-за решения властей Ульяновской области не впускать на свою территорию грузовые транспортные средства.

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Маргарита Головатенко