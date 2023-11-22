В Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и тепловоз — в аварии пострадали 25 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пассажирский поезд Пермь — Адлер столкнулся в Ульяновской области с маневровым тепловозом. Как сообщили в РЖД, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди которых есть ребенок.

Уточняется, что авария произошла на станции Бряндино. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Причины происшествия устанавливаются. В результате схода подвижного состава нет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинской на регулируемом переезде столкнулись мотовоз и автобус. В результате инцидента никто не пострадал.



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Айрат Назипов