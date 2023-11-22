Совет Федерации России одобрил повышение МРОТ в 2024 году на 18,5%,

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Совет Федерации России одобрил на пленарном заседании закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц, сообщает ТАСС.

Согласно закону, с 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%, а с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%. МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Кроме того, законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2024 года в размере 19 242 рубля внесли в Госдуму в конце сентября. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказывала, что повышение МРОТ на 18,5% позволит поднять зарплаты более 4 млн россиян. Позднее депутаты приняли законопроект о повышении МРОТ.

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Айрат Назипов