Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Соответствующее поручение он обсудил в беседе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным на совещании.

Председатель правительства одобрительно высказался об этой инициативе. В разговоре с главой государства он попросил определиться со сроком моратория. Он объяснил, что прокуратура хочет продлить мораторий на больший срок.

— Прокуратура предлагает больше срок. Мы с вами должны определить оптимальный, — прокомментировал президент.

Напомним, правительство России ввело мораторий 10 марта 2022 года. Изначально он действовал до конца года для всех предприятий, 3 года — для предприятий IT-сферы. По задумке авторов, решение должно было позволить снизить административную нагрузку и помочь бизнесу сконцентрировать усилия на своей деятельности. Позднее мораторий на проверки бизнеса продлили на 2023 год.

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Айрат Назипов