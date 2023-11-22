ХАМАС заключил соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии, включающим в себя прекращение огня в Газе, и об освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.

— После многодневных трудных переговоров мы объявляем <...>, что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта, — приводит ТАСС текст заявления, размещенного в telegram-канале палестинского движения.

Помимо этого в ХАМАС подтвердили, что в рамках соглашения будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

Также в заявлении утверждается, что обе стороны обязуются прекратить огонь и гарантируют остановку военных действий в секторе Газа.

В рамках гуманитарной паузы, как указали в ХАМАС, на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге и частично на севере сектора Газа. Там оно будет приостанавливаться ежедневно на 6 часов, начиная с 10.00 по местному времени. Помимо этого, во все районы Газа — и на севере, и на юге — будет обеспечена «доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива».

Вчера сообщалось, что переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую. Как уточняли в МИДе Катара, параметры договоренностей должны были стать известны в подходящий момент.

Лидеры стран БРИКС в ходе онлайн-саммита согласовали коммюнике, в котором призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин в свою очередь выразил глубочайшую обеспокоенность в связи с разразившейся гуманитарной катастрофой в Газе.

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Илина Хакимова