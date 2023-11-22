Пакистан отправил запрос на вступление в БРИКС в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Исламабад рассчитывает на поддержку России в этом вопросе. Об этом рассказал новый посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.

— Мы уже подали заявку [на вступление в БРИКС]. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России, — сказал посол.

По его словам, Исламабад рассчитывает войти в состав БРИКС уже в 2024 году при председательстве России, передает ТАСС его слова.



Напомним, список государств-кандидатов в новые партнеры БРИКС должны утвердить на саммите объединения, который пройдет в Казани уже в следующем году. Перед российским МИДом стоит задача обеспечения подключения шести стран, приглашенных присоединиться к БРИКС.

В августе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщал, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года. Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.



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Илина Хакимова