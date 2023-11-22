Россия и Пакистан обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исламабад обсуждает с Москвой технические детали будущего долгосрочного нефтяного контракта. Об этом рассказал посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

— В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Я не думаю, что в переговорах о долгосрочном контракте есть какие-то сложности, сейчас идет обсуждение технических деталей, включая вопрос оплаты, объема закупок и прочего, — приводит его слова «РИА Новости».

Стороны обсуждают все опции по вопросу валюты для совершения сделки. Собеседник уточнил, что ранее стороны торговали по бартеру.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Экспорт российской нефти в Пакистан обеспечивает компания «Сургутнефтегаз».

Напомним, Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Исламабад рассчитывает на поддержку России в этом вопросе.

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Айрат Назипов