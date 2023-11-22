Наркоприговор экс-депутату Татарстана обжаловали прокурор и осужденный

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Татарстана оценит законность приговора бывшему депутату Госсовета республики Рустему Хасанову. Как стало известно «Реальному времени», прокуратура посчитала назначенный условный срок слишком мягким, впрочем, первую жалобу на итоговое решение подал сам осужденный за наркотики.



Напомним, 3 ноября Московский райсуд Казани признал экс-депутата и бизнесмена Хасанова виновным в покупке и хранении 1,88 г мефедрона и приговорил его к 1 году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и конфискацией орудия преступления — «айфона». Согласно приговору, именно с этого гаджета 17 сентября 2023 года до обеда осужденный через интернет совершил покупку синтетического наркотика для личного потребления за 4 тысячи рублей, а потом отправился на указанное виртуальным продавцом место наркотайника — в лесном массиве на улице Беломорской, в 150 метрах от пожарно-спасательной части №43. На выходе из леса был замечен полицейскими, выкинул пакетик из кармана, но в результате стал фигурантом уголовного и административного дел — получил штраф 4 тысячи рублей за отказ от медосвидетельствования.

После случившегося Хасанов добровольно сложил депутатские полномочия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал вину, а в последнем слове назвал свой поступок «идиотской выходкой».

По данным «Реального времени», обжаловал свой приговор Рустем Хасанов, полагая, что у суда были все основания для прекращения его преследования за деятельным раскаянием с назначением судебного штрафа. Именно этот вариант в ходе процесса предлагал его адвокат Руслан Игнатьев, указывая на то, что его клиент оказал полное содействие следствию и загладил вред перед обществом и государством, сделав благотворительный взнос продуктами в адрес межрегиональной организации «Многодетные семьи Татарстана». Еще ссылался на награды Хасанова за его деятельность во главе благотворительного Фонда «День добрых дел».

Вслед за осужденным апелляционное представление на приговор направила и прокуратура Московского района Казани, указав, что назначенный условный срок в 1 год является слишком мягким наказанием. В прениях гособвинитель Виктория Аюпова не настаивала на посадке Хасанова, но запрашивала для него условный срок в 1 год и 3 месяца.



Дата рассмотрения этого дела Верховным судом РТ пока не назначена.