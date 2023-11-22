Президент России призвал помочь жителям сектора Газа

Фото: скриншот realnoevremya.ru их сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал оказать помощь пострадавшим жителям сектора Газа. Такое заявление глава государства сделал на совещании правительства.

— Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Это наша святая обязанность — помочь, тем более нашим гражданам, — заявил Владимир Путин.

Как рассказал руководитель МЧС России Александр Куренков, сектор Газа покинули 570 россиян. Всего в чрезвычайное ведомство обратились 909 человек — 639 граждан России и 271 палестинец.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

На этой неделе в столице Татарстана встретили семью из 10 человек — они прибыли в Казань из сектора Газа. Сначала их доставили спецбортом в Москву из Каира, а уже затем они направились в Казань.



Сегодня палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включает в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.

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Айрат Назипов