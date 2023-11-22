Мария Захарова: «Власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неуклюжими» попытки финских властей оправдаться за закрытие ряда КПП на границах. Она подчеркнула, что Финляндия не проводила консультаций с российской стороной и поставила ее перед фактом.

— Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества, — передает ее слова сайт внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что российская сторона заявила протест Финляндии в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на государственной границе. Позицию российских властей довели до финского посла.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября.

Накануне утром пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.



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Айрат Назипов