В Татарстане план по лесовосстановлению выполнен на 180,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане план по лесовосстановлению вырубленных и погибших площадей выполнен на 180,5%. Об этом заявил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

— Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 163%, — заявил он.

По его словам, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» за десять месяцев текущего года саженцы были высажены на площади 3,6 тысячи гектаров. Из них: 1,4 тысячи га — это искусственное лесовосстановление, 106 га — лесоразведение, 4 га — комбинированные работы, 2 тысячи га — содействие естественному лесовосстановлению.

Кроме того, как добавил Кузюров, специалистами были созданы защитные лесные насаждения на площади 1,7 тысячи га. «С учетом этого общая площадь выполненных работ по воспроизводству лесов составляет 5 323 гектара», — подчеркнул министр.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в Татарстане 14 октября в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» высадили более 2 млн штук саженцев деревьев на площади около 600 га. В Казани деревья высадили, например, в Куземетьевском лесу. Там будут расти 6 тысяч сеянцев сосны.



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Максим Кокунин