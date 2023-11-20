Итоги дня: скончался экс-глава Кузбасса, новый президент Аргентины против БРИКС, Казань накрывает снегом
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 20 ноября:
- Бывший руководитель Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет. Он был губернатором Кузбасса с 1997 по 2018 год. Нынешний глава региона Сергей Цивилев, выражая свои соболезнования, подчеркнул, что с бывшим губернатором «связана целая эпоха в жизни региона».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Амана Тулеева и направил правительственные телеграммы его супруге Эльвире Тулеевой и губернатору области Сергею Цивилеву.
- В Аргентине на выборах президента страны победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он уже заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС, а также отказаться от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Аргентиной и с уважением относится к выбору народа, однако уже обратила внимание «на ряд предвыборных заявлений нового президента».
- 21 ноября президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского конфликта.
- Власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией, сообщают местные СМИ. Запрет могут ввести уже в ночь с 21 на 22 ноября. Российская сторона заявила протест Финляндии в связи с этим шагом. Позицию России довели до финского посла. Однако в Хельсинки заявили, что провели переговоры с Москвой по ситуации с неконтролируемым прибытием беженцев, но они не дали результатов.
- В столице Татарстана встретили первую семью, эвакуированную в Казань из сектора Газа. Сотрудники оперативной группы и психологи ГУ МЧС России по Татарстану, а также представители исполкома встретили 10 человек на железнодорожной станции «Восстание — Пассажирская».
- Казахстанская авиакомпания SCAT назначена официальным перевозчиком в авиасообщении между Татарстаном и Казахстаном. Компания готовится осуществлять регулярные полеты из Казани в Тараз (аэропорт Аулие-Ата на юге страны), не вступая в прямую конкуренцию с российской Red Wings, летающей из Казани в Астану и Алма-Ату, делая ставку, по мнению экспертов, на транзитный пассажиропоток.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с китайской компанией Shanghai Launch Automotive Technology, являющейся независимой транспортной инжиниринговой организацией, выразил заинтересованность в сотрудничестве.
- В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели. В Казани снегопад уже осложнил ситуацию на дорогах. Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе до четверга. Атмосферный фронт может принести в республику треть от месячной нормы. К утру татарстанская столица, как и большинство других городов республики, может погрязнуть в дорожных пробках и других проблемах.
- Глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов заявил, что на сегодняшний день 1 120 из 1 577 торговых объектов уже заключили договоры на уборку снега со своих территорий. По его словам, со всеми крупными предприятиями района проработан вопрос уборки, вывоза и утилизации.
- Казанские власти хотят установить единый порядок проведения работ по компенсационному озеленению на территории города. Исполком собирается утвердить новые правила, согласно которым объекты озеленения будут принимать с 20 апреля по 30 ноября. Помимо этого, запрещается покупать, завозить и пересаживать слаборазвитые деревья, с признаками поражения вредителями, а также брать посадочный материал в лесах.
- Верховный суд Татарстана приступил к допросу потерпевшего Руслана Атнагулова. Его брат, известный в республике бизнесмен Тимур Атнагулов был застрелен в августе 1999 года в подъезде дома на улице Вишневского. В убийстве обвиняют группировку «Первогоровские», они же «Перваки». Их дело суд рассматривает повторно спустя 10 лет после оправдания присяжными.
- Подозреваемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов считает недоразумением свое задержание. Сложившуюся ситуацию он назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям».
- С начала 2023 года министерства Татарстана суммарно принесли бюджету республики 9,93 млрд рублей. Лидером рейтинга остается татарстанский Минздрав (+4,86 млрд рублей). На последнем месте с нулевым доходом оказался республиканский Минсельхозпрод.
- Новым начальником Управления соцзащиты Минтруда Татарстана в Набережных Челнах стал Ленар Шакиров. До назначения он занимал должность директора челнинского филиала Фонда социального страхования по Татарстану.
- Правительство России в течение трех лет выделит на развитие аддитивных технологий 20 млрд рублей. Рустам Минниханов подчеркнул, что в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, увеличились в пять раз.
- ОАО «Росатом» заявил о планах открыть во всех регионах центры по развитию аддитивных технологий, которые позволят сформировать кадры с особыми компетенциями. Татарстану госкорпорация предложила создать Центр аддитивных технологий (ЦАТ) на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и образовательный ЦАТ на основе КНИТУ-КАИ.
- На казанских стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета» приступили к заливке катков. На первой локации подготовительные работы планируют завершить до конца этой недели. На втором стадионе лед может быть уже готов к началу декабря.
- Ресторатор и основатель сетей представленных в Казани ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александр Орлов объявлен в международный розыск МВД России.
- Украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) объявили в розыск в России. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, но в базе данных МВД не уточняется, по какой именно.
Ключевые события 635-го дня специальной военной операции на Украине:
- Ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли еще одну попытку атаки украинского беспилотника на Москву. БПЛА сбили в городском округе Электросталь.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля.
- На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских БПЛА в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Пески Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияИнфраструктураITТехнологииЭкономикаФинансыБюджет
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