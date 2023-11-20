На стадионах Казани начали заливать катки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На казанских стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета» приступили к заливке катков. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

На стадионе «Трудовые резервы» организуют массовые катания и занятия для спортсменов-фигуристов. На объекте работает холодильная компрессорная станция. Подготовительные работы хотят завершить на этой неделе.

На «Ракете» в поселке Дербышки ведется заполнение футбольного поля водой для естественного промерзания. При благоприятной погоде лед будет готов к началу декабря. В следующем году на объекте заработает холодильная станция, на данный момент идет капитальный ремонт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В поселке Мирный путем выработки искусственного снега будет заснежено около 3 км трассы. В работе — 63 электронных щита для подключения трех снежных ружей и одна пушка.

В прошлом году сезон катков в столице Татарстана открылся в ноябре. Всего в городе работало 19 таких площадок в каждом районе города. Среди них традиционные: каток на Кремлевской набережной, стадионы «Трудовые резервы», «Тасма», «Локомотив», «Татнефть Арена», «Ватан» и ипподром. Сезон был завершен 1 марта.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов