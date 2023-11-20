МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Eurovision Song Contest/YouTube.com

Украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) объявили в розыск в России. Соответствующая информация опубликована в базе МВД.

Артистку разыскивают по статье Уголовного кодекса, но в базе данных не уточняется, по какой именно.

Джамала родилась 27 августа 1983 года в Киргизии. Ее национальность — крымская татарка. Особых примет нет, сказано в базе.

скриншот realnoevremya.ru из видео Eurovision Song Contest/YouTube.com

Напомним, Джамала одержала победу в финале Евровидения-2016. Он прошел 14 мая в Стокгольме. Позднее выяснилось, что певица нарушила правила конкурса, исполнив старую песню.

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Айрат Назипов